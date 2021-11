PM prende cinco pessoas por tráfico de entorpecentes em Conceição do Araguaia

Cinco pessoas foram presas por tráfico de entorpecentes, no último sábado (13), em Conceição do Araguaia, município do sudeste paraense. A ação foi realizada por agentes do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

A primeira ação começou durante a tarde, quando os militares realizavam rondas no bairro Vila Nova. Eles observaram um homem e uma mulher com atitude suspeita. Durante abordagem à dupla, os policiais descobriram que os dois portavam entorpecentes e que havia mais drogas em outro local.

Uma nova diligência foi iniciada, com apoio de mais viaturas, e os policiais foram até a residência indicada, onde encontraram um casal e uma mulher. Os policiais abordaram o trio e fizeram buscas na casa. A dupla estava com drogas que seriam vendidas.

Durante buscas na moradia, foram encontradas mudas de maconha e outros materiais para comercialização de entorpecentes. De acordo com a PM, foram apreendidos 20 papelotes de maconha, 6g de cocaína e 1,8g de crack. As cinco pessoas envolvidas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, junto com os itens apreendidos.