PM é encontrado morto em Mosqueiro

O sargento Cristiano Bernardes Vale da Silva, da Polícia Militar, foi encontrado morto em Mosqueiro, distrito de Belém. A informação foi confirmada, na manhã deste dia 1º de janeiro de 2021, pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que foi acionado para analisar o local e o corpo do militar.

O policial foi encontrado dentro de um imóvel, na avenida Beira-Mar, bairro Ariramba. As informações iniciais são de que ele apresenta marcas no pescoço. No entanto, nessas condições, há duas possibilidades: um estrangulamento ou um suicídio.

Cabe agora aos peritos criminais e à Polícia Civil elucidar o caso. A Polícia Militar foi acionada para comentar o caso.