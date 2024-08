PM do Pará prende 'Feio', suspeito de liderar tráfico de drogas no Amapá

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (20), em Monte Alegre, região oeste do estado, um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa que atua principalmente no estado do Amapá.

Raylan Mendes Alves, conhecido como ‘Feio’, de 30 anos, foi preso durante a ‘Operação Força Suprema III’, no bairro Cidade Baixa. A ação foi coordenada pela Polícia Militar, que já vinha monitorando o suspeito por meio do serviço de inteligência do 18º BPM. Raylan, apontado como um dos líderes da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA), tinha dois mandados de prisão por homicídio.

Segundo a Polícia Militar, o acusado estaria organizando e comandando à distância o tráfico de drogas em Macapá (AP), o que foi confirmado por anotações apreendidas. Durante a abordagem, Raylan indicou a existência de uma arma de fogo, drogas e dinheiro em seu apartamento. No local, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C calibre .40, 24 munições, um caderno de contabilidade relacionado ao tráfico, uma lista de rivais, além de R$ 4.427 em espécie, entre outros itens.

Após a prisão, Raylan foi levado para Santarém, onde foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Na terça-feira (20), ele foi transferido para o Complexo Penitenciário Silvio Hall de Moura, ficando à disposição da Justiça.