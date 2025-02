PM apreende pés de maconha no meio de plantação de mandioca na zona rural de Bragança

Agentes do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam vários pés de maconha que estavam no meio de uma plantação de mandioca, na manhã deste domingo (16/02), em rondas pela comunidade do Urubuquara, localizado na zona rural de Bragança, município do nordeste paraense. As apreensões ocorreram durante a busca por um suspeito conhecido como Paulinho, que teria cometido um atentando contra um PM no dia anterior.

Os militares visualizaram um homem que ao perceber a aproximação da guarnição correu para a região de mata. Os PMs não conseguiram capturar o suspeito, porém ao realizarem buscas no perímetro da casa foram encontradas alguns pés de maconha, totalizando 656 gramas.

A casa foi identificada como sendo de Evaldo da Silva, que seria conhecido na região por tráfico de drogas. A esposa de Evaldo, Eliane Reis, estava na residência e disse que não sabia dos pés de maconha. No entanto, pouco tempo depois, ela teria admitido aos policiais da existência das plantas e que inclusive utilizava para fazer chá para sua mãe. Junto com Eliane, estavam na casa duas crianças e dois adolescentes.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança para os procedimentos cabíveis, o Conselho Tutelar foi acionado para prestar apoio às crianças que ficaram sob a custódia de um conselheiro.