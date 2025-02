Suspeito de tráfico é preso com drogas e crianças dentro de van em Itupiranga

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com entorpecentes dentro de uma van, no município de Itupiranga, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu na quinta-feira (13/02), durante a Operação Athena, quando a Polícia Militar realizou uma barreira para fiscalizar veículos na PA-268, em frente à Agrovila. Dentro do automóvel também estavam duas crianças, que foram apreendidas e encaminhadas para a Polícia Civil.

De acordo com o Portal Debate, a ação policial foi realizada por volta de 18h. A van, que fazia a rota Marabá-Itupiranga, foi abordada. Durante a vistoria pessoal no condutor, foi encontrado na bermuda dele um invólucro transparente contendo cerca de 10 gramas de substância semelhante à maconha prensada. Além disso, ele também estava com R$ 1.100 em espécie, dividido em notas de R$ 50 e R$ 100. O suspeito também portava três cartões bancários.

Ao ser questionado, o suspeito revelou que já tinha passagem na justiça por tráfico. No decorrer das buscas, outras substâncias ilícitas foram encontradas dentro de uma caixa de perfume que estava na mochila do suspeito. Entre os itens estavam um invólucro com LSD, cogumelos mágicos e várias “balas” de ecstasy em formatos variados: 32 unidades no formato de abacaxi, 30 no formato de cacho de banana e 93 no formato de estrela.

Na van havia duas meninas, uma de 8 anos e a outra de 9 anos, que estavam com o suspeito. As crianças foram apreendidas e entregues a um familiar na presença do Conselho Tutelar. O suspeito foi algemado, devido demonstrar resistência à prisão. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.