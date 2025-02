Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante em Castanhal

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Castanhal, nordeste paraense. Rômulo M. L., de 28 anos, foi capturado durante uma operação conduzida por agentes da 12ª Seccional no bairro Caiçara, na sexta-feira (14).

Segundo informações policiais, o suspeito foi abordado enquanto dirigia um Fiat Siena. Na busca pessoal, os policiais encontraram duas porções de “oxi”, cada uma pesando 20 gramas. Já no interior do veículo, foi localizado um simulacro de pistola no porta-luvas.

Diante dos fatos, Rômulo foi conduzido à 12ª Seccional de Castanhal, onde foi autuado em flagrante. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos na atividade criminosa.

Material apreendido. (Divulgação/ PC)