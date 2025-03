PM apreende mais de 60 tabletes de maconha e prende homem por tráfico em Belém

Cerca de 62 tabletes de maconha foram apreendidos pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM) na noite desta terça-feira (4/3), no bairro da Sacramenta, em Belém. Um homem foi preso durante a ação por tráfico de drogas.

A ocorrência começou quando uma guarnição da ROTAM fazia patrulhamento na avenida Júlio César e avistou Franciomar da Silva Barbosa em uma motocicleta e com uma bolsa volumosa nas costas.Segundo a PM, o suspeito apresentou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Com isso, os militares fizeram busca pessoal no homem e encontraram dois tabletes de maconha dentro da bolsa. Questionada pelos agentes, Franciomar confessou que tinha mais drogas dentro da casa dele.

A PM se deslocou até a residência do suspeito, onde localizou mais 60 tabletes de maconha. Conforme as autoridades, o homem somente disse que estaria guardando a carga do entorpecente para outras pessoas, mas não contou a identidade delas. A droga e o suspeito foram encaminhados até a Seccional da Sacramenta, onde o caso foi registrado.

Franciomar passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (5/3) e o Poder Judiciário decidiu pelo relaxamento da prisão em flagrante e determinou que ele fique em liberdade provisória sem fiança ou qualquer medida cautelar.

Segundo a juíza Reijjane Ferreira de Oliveira, “não houve fundamentação adequada nem mínima descrição do que motivou a abordagem e a busca pessoal” da Polícia Militar, o que tornou a prisão em flagrante ilegal.