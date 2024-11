PM apreende 93 kg de maconha avaliada em 300 mil reais, em Brejo Grande do Araguaia

A Polícia Militar apreendeu 93,2 quilos de maconha que estavam escondidos em uma picape em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. A ação policial ocorreu na manhã de quinta-feira (31/10), durante rondas pelas rodovias PA-459 e BR 230 (Transamazônica). Após perseguição, o condutor do veículo fugiu e abandonou o carro com a droga. O carregamento estaria avaliado em aproximadamente R$ 300 mil.

Segundo os relatos policiais, durante a ronda, foi avistada a picape em atitude suspeita. O condutor seguia pela rodovia no sentido de quem vai se Marabá para Brejo Grande do Araguaia. No entanto, quando o homem percebeu que os policiais se aproximavam, teria mudado a direção do carro rapidamente e entrado em uma fazenda localizada às margens da pista.

Após a perseguição, os agentes encontraram a picape abandonada e sem as chaves dentro do terreno da fazenda. O proprietário da residência estava no local e informou aos policiais que viu quando um homem saiu da picape e correu para dentro do mato. Os agentes ainda realizaram buscas no local, mas não encontraram o suspeito.

Na parte traseira do veículo estavam vários pacotes de maconha prensada, além de rádio comunicador, dois carregadores de rádio e uma mochila com roupas. A Polícia Civil foi acionada para o local e realizou a transferência da droga para a delegacia, onde seriam feitos os procedimentos legais. A droga seria encaminhada para o Centro de Perícia Científica Renato Chaves, em Marabá, para ser periciada. Investigações serão realizadas para descobrir a quem a droga pertencia, qual a origem e o destino.