PM apreende 25 quilos de skunk durante desembarque de casal no Terminal Hidroviário de Santarém

A Polícia Militar do Pará (PMPA) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (26), cerca de 25 quilos de skunk, em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, oeste do Estado. A droga, que é conhecida como a "supermaconha", foi localizada após o serviço de inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) identificar uma movimentação suspeita no desembarque de um casal e uma criança no Terminal Hidroviário do município.

Os policiais deram ordem de parada quando os ocupantes já estavam dentro de um veículo, nas proximidades da travessa Prof. Antônio Carvalho. O casal afirmou que estava vindo de Manaus com o intuito de entregar as mochilas com o material entorpecente para o motorista do automóvel. Ao ser questionado, o condutor negou a acusação às autoridades e afirmou que estaria apenas realizando uma corrida por aplicativo, porém, de acordo com a Polícia Militar, ele não sabia informar qual era a plataforma para a qual prestava serviço e que não conseguia acessar o celular para comprovar a afirmação.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Seccional Urbana de Santarém para serem autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes. O coronel Tarcísio Morais da Costa, comandante Regional em Santarém, afirma que o trabalho do serviço de inteligência foi essencial para o êxito da operação. "Estamos realizando operações frequentes no combate ao tráfico de drogas na Região do Baixo Amazonas.

A reestruturação do setor de inteligência do CPR I, que garante uma atuação de forma mais estratégica, possibilita a apreensão de maiores quantidades de drogas e é desenvolvida de forma integrada ao policiamento ostensivo", assegura.