Pistoleiros matam filho e deixam pai baleado em Anapu, no sudoeste paraense

Milton da Conceição de Sousa foi executado a tiros por pistoleiros na cidade de Anapu, no sudoeste paraense, na noite da última segunda-feira (15). O jovem estava acompanhado do pai, identificado como Orlando Oliveira dos Santos, quando o crime ocorreu. Ele também foi atingido em um dos braços. As informações são do portal Debate Carajás.

Segundo testemunhas, pelo menos três homens estariam envolvidos no crime, que ocorreu no interior da casa onde as vítimas residiam. Não há informações de como os pistoleiros conseguiram entrar no imóvel e nem de que maneira a execução se deu.

Orlando foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Anapu (HMA), onde recebeu atendimento médico. Ele não corre risco de morte.

Após o crime, os atiradores fugiram sem deixar pistas. Nenhum suspeito foi formalmente identificado. A motivação para o crime também deve ser investigada pela Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia (181) ou do Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.