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Polícia

Pistas da PA-475 são liberadas após explosão de caminhão-tanque e acidente fatal em Moju

Trecho ficou interditado por horas após colisão entre carretas; uma pessoa morreu, outra ficou ferida e trânsito chegou a 10 km de retenção em cada sentido

O Liberal
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Pistas da PA-475 são liberadas após explosão de caminhão-tanque e acidente fatal em Moju. (Reprodução/ redes sociais)

As pistas da rodovia PA-475, no município de Moju, nordeste do Pará, foram totalmente liberadas às 18h50 desta terça-feira (31), após ficarem interditadas por várias horas em decorrência de um grave acidente envolvendo duas carretas, uma delas carregada com combustível, que explodiu após colisão frontal.  As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.

De acordo com a concessionária Rota do Pará, o acidente ocorreu na manhã de hoje (31), no km 25 da rodovia estadual. A força do impacto provocou a explosão do caminhão-tanque, mobilizando equipes de emergência e exigindo o bloqueio total da via para garantir a segurança e permitir o atendimento da ocorrência.

Durante o período de interdição, foi registrado cerca de 10 km de retenção em cada sentido da rodovia. Equipes da concessionária atuaram de forma imediata, com ambulâncias, viaturas de sinalização, caminhão-pipa e apoio de órgãos competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, para controle da situação.

Uma pessoa morreu no local. Outra, com ferimentos leves, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Moju. O condutor de uma das carretas foi identificado como Fábio Jorge Brandão do Nascimento e segue sob cuidados médicos. Não há atualização detalhada sobre o estado de saúde dele.

A Rota do Pará destacou que a liberação do trecho ocorreu após a conclusão dos trabalhos de atendimento e limpeza da pista.

A Prefeitura de Moju lamentou o ocorrido e informou que continua acompanhando a situação, prestando apoio às vítimas e familiares. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, declarou.

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