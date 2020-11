Piloto é preso com quase meia tonelada de drogas em aeroporto

Um piloto brasileiro, de 37 anos, foi preso na última quarta-feira (18) no aeroporto de Carauari, interior do Amazonas, durante um pouso para reabastecimento. O avião bimotor que ele pilotava carregava quase 463 quilos de cocaína vinda do Peru.

A aeronave, proveniente de Manaus, havia pousado na cidade pela manhã para abastecer e seguido com destino à fronteira peruana, onde a droga foi embarcada. Na volta para Carauari, no fim da tarde, o piloto foi abordado por policiais militares à paisana que já aguardavam a chegada do avião. Não houve resistência.

Segundo o Tenente Jean Willer, comandante do 5º GPM, o piloto já era conhecido. Em depoimento, ele disse não saber qual seria o destino da droga, e que receberia as indicações de onde entregar a carga quando estivesse no ar.

Além do entorpecente, foram apreendidos R$ 1,6 mil em espécie, além do avião bimotor. A apreensão do entorpecente representa um prejuízo de aproximadamente R$ 3,2 milhões ao crime organizado. O piloto responderá por tráfico internacional de drogas.