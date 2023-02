Piloto de ultraleve morre após tentar pousar aeronave em Novo Progresso

Adailson Kruger da Silva morreu, na tarde do último sábado (18), após cair com o ultraleve que pilotava em Novo Progresso, município no sudoeste paraense. De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a causa do acidente teria sido uma possível pane no motor. O caso teria acontecido enquanto o piloto tentava pousar no solo, perto da pista de pouso do aeroporto da cidade, ao lado de um barracão. Com informações do Portal Giro.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Entretanto, assim que a equipe chegou ao local do acidente, constataram que Adailson tinha morrido.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento logo após o impacto. O homem que faz as imagens afirma que a companheira do Adailson teria testemunhado o momento da queda e também diz que o piloto teria sido o criador da aeronave. “Ô meu Deus. Caiu agora aqui na pista. Ninguém viu, só a mulher dele. (...) ultraleve. Ele (Adailson) que fez”, comenta o cinegrafista amador.

Por meio de nota, a PCPA disse que o caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso. “ A vítima, identificada como Adailson Kruger da Silva, pilotava um ultraleve que caiu após uma possível pane no motor. A vítima morreu no local. Perícias foram solicitadas”, detalha o comunicado.