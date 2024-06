PF prende uma pessoa em ação contra desmatamento similar a mais de 15 mil campos de futebol no Pará

Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal nesta quarta-feira (26/6), durante a operação “Surtur”, que tem objetivo de combater o desmatamento criminoso de mais de 15 mil hectares, equivalente a 15 mil campos de futebol, na zona rural de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará, no centro da Amazônia Legal. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Novo Progresso, no Pará, Castelo de Sonhos, e em Sinop, município do estado de Mato Grosso. Assim como ordens de sequestro de bens em valor superior a R$ 630 milhões. Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da Subseção de Itaituba, sudoeste do estado, contra diversos suspeitos do cometimento dos crimes investigados.

Segundo a PF, durante as apurações dos delitos, identificou-se que várias fazendas contíguas, em nome de inúmeras pessoas, tiveram suas florestas intensamente desmatadas, com característica de ação de desmate em bloco, ou seja, uma decisão em comum entre os posseiros de tais áreas, visto a dimensão e a rapidez dos desmatamentos.

Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, em Novo Progresso, a PF prende uma pessoa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, conforme o relato das autoridades.

Ainda de acordo com a polícia, a maior parte da área que foi desmatada ilegalmente posteriormente foi queimada. Em decorrência disso o nome da operação é chamado de "Surtur", gigante de fogo na mitologia nórdica.