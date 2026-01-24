PF prende suspeito e encerra garimpo ilegal de ouro em Floresta do Araguaia, no Pará

Uma pessoa foi presa durante uma operação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (23/1) em Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará. A PF também encerrou a atividade do garimpo ilegal de ouro no local.

A ação identificou outras quatro pessoas exercendo lavra mineral sem autorização dos órgãos competentes, em uma área com risco de dano ambiental. No ponto de exploração, foram apreendidos uma escavadeira hidráulica e um motor usados na atividade ilícita.

A pessoa detida foi levada à Delegacia da Polícia Federal em Redenção para os procedimentos legais. A investigação continua para identificar outros envolvidos e apurar as responsabilidades.