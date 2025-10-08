Capa Jornal Amazônia
PF prende 19 pessoas em operação contra tráfico internacional de drogas no Pará

A Operação Eclesiastes foi deflagrada nesta quarta-feira (8) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais no Pará.

O Liberal
fonte

PF deflagra operação de combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais (Foto: Divulgação | PF)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a Operação Eclesiastes com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais no Pará. Foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. As diligências ocorreram em Belém, Ananindeua e municípios da região metropolitana. 

De acordo com a PF, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores. Na operação ainda houve bloqueio judicial de bens e valores que podem alcançar R$ 1,5 bilhão, conforme decisão da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. 

As investigações revelaram que o grupo utilizava embarcações pesqueiras para o transporte de drogas e contava com uma rede de colaboradores em vários estados do país.  Um empresário paraense, já falecido, era apontado como principal responsável pela logística e pela movimentação financeira ilícita, que era realizada por meio de empresas de fachada e “laranjas”.

Segundo a PF, o grupo também é investigado por financiar garimpos ilegais e pela entrada irregular de ouro no país, demonstrando a interligação entre os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e mineração ilícita.

Na operação, também foram apreendidos documentos, celulares, veículos de luxo e valores em espécie, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis residenciais. Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, um indivíduo reagiu à abordagem policial, foi atingido e, embora tenha recebido atendimento imediato, não resistiu aos ferimentos.

Polícia
.
