PF investiga comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro no Pará e mais nove estados

A Polícia Federal investiga nesta terça-feira (28), líderes de um grupo por lavagem de dinheiro e extração ilegal de ouro no Pará. Além do estado, as equipes cumprem 52 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e no Distrito Federal. A operação Lavagem de Ouro é feita em conjunto com a Receita Federal. As informações são da Agência Brasil.

A Justiça Federal determinou o bloqueio no valor de até R$ 614 milhões nas contas de 40 investigados. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos relacionados ao comércio de ouro e ouro em diversos endereços.

Confira os crimes apurados:

- Lavagem de ativos;

- Receptação qualificada;

- Falsidade ideológica;

- Redução do pagamento de tributos;

- D ificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais;