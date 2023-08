PF inutiliza mais de 2 mil pés de maconha em Curuçá

A Polícia Federal deflagrou na manhã da quinta-feira (3) a operação “Kuara” com o objetivo de combater o plantio ilícito de entorpecentes no município de Curuçá, na região do Salgado paraense. Na ocasião, não houve prisão em flagrante. As investigações continuam.

Uma área de aproximadamente 2.500 m² de plantação de maconha foi identificada e erradicada em uma região de mangue e mata fechada. Durante a operação foram inutilizados 2 mil pés de maconha, 400 sementeiras, sacos de fertilizantes e outros materiais utilizados na logística do cultivo ilícito.