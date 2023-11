PF desarticula associação criminosa de transporte ilegal de ouro, em Santarém

Associação criminosa envolvida em esquema de transporte ilegal de ouro é desarticulada pela Polícia Federal no município de Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu neste sábado (11), durante a realização da operação “FlyGOLD”. Conforme as autoridades, os suspeitos do crime seriam majoritariamente cidadãos venezuelanos.

De acordo com a PF, foram expedidos seis mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, que seriam cumpridos na região metropolitana de Santarém. Os agentes da descobriram durante a investigação que os suspeitos possuíam um modus operandi para fazer o transporte ilegal de ouro, como despachar bagagens com excesso de peso, ocultando barras de ouro dentro de garrafas térmicas de alumínio amarradas à estrutura das malas, etc.

Os agentes federais suspeitam que a associação criminosa tenha conseguido transportar mais de 400 kg de ouro (cerca de R$130 milhões) somente durante o último mês de outubro. Tudo isso em voos comerciais de grandes companhias aéreas. Para chegar até os suspeitos, as investigações tiveram início após a apreensão de 21 kg de ouro (cerca de R$7 milhões) que eram transportados ilegalmente por um venezuelano, em 28 de outubro deste ano.

A operação “FlyGOLD” foi denominada desta maneira em alusão ao modal aéreo utilizado pela associação criminosa para a prática dos crimes de transporte ilegal de ouro. Após a operação, a Polícia Federal reforça o compromisso de combater os crimes ambientais e preservar a Amazônia Legal.