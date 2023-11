Suspeito de integrar quadrilha de revenda ilegal de veículos alugados é preso em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará (PCPA), cumpriu um mandado de prisão e busca e apreensão nesta quarta-feira (8), que resultou na autuação de um homem, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Conforme as autoridades, a investigação teve início a partir de denúncias sobre uma associação criminosa que alugava automóveis em nome de terceiros e, depois, revendia os veículos em todo o Pará.

VEJA MAIS

Os mandados foram decretados pela Vara de Crime Contra a Criança e Adolescente de Ananindeua. Segundo as autoridades, a ação foi deflagrada por intermédio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), ligada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO). O suspeito estava em um condomínio de alto padrão situado às margens de um rio. As investigações apontam que a associação era composta de três núcleos, o primeiro aliciava “laranjas” para que alugassem veículos, o segundo penhorava esses automóveis e o terceiro os revendia.

Além disso, nos autos da investigação consta, ainda, que a associação se utilizava de menores de idade para aliciar laranjas para que essas pessoas realizassem a retirada dos automóveis em locadoras pessoa física ou jurídica.

No local onde o suspeito foi preso, além de aparelhos eletrônicos, foi apreendido um veículo Honda com indícios de origem ilícita. O suspeito está à disposição da justiça e as investigações seguem para qualificar e indiciar os demais envolvidos.