PF cumpre mandadode busca e apreensão na casa de investigados por crime de pornografia infantil no Pará

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (1), um mandado de busca e apreensão na residência de pessoas investigadas por crimes relacionados a armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A ação é resultado da operação "Caipora 3", deflagrada nas cidades de Belém e Vigia, ambas no nordeste paraense. As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da PF no Estado do Pará.

A operação tem como objetivo investigar a prática de abuso sexual infanto-juvenil na internet, por meio da disponibilização e armazenamento da pornografia infantil. Em maio deste ano, uma fase anterior da ação policial prendeu um homem na cidade de Moju, durante o cumprimento de um mandado de busca em apreensão. A ação também foi realizada na cidade de Baião.

Os crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico de crianças e adolescentes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.

Conforme a Polícia Federal, o nome da operação remete a um personagem da mitologia tupi-guarani, que no folclore brasileiro, é representado como um pequeno indígena, ágil e nu.