PF cumpre mandado de busca e apreensão contra servidor do INSS acusado de depredar agências no Pará

Um servidor do INSS foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (31) em Marabá, sudeste do Pará, e em Belém. As investigações da Polícia Federal apontaram que o acusado teria depredado e ameaçado servidores do órgão. O homem foi localizado na capital paraense e teve o aparelho celular apreendido.

De acordo com a PF, em dezembro do ano passado e em janeiro de 2023, o servidor teria danificado equipamentos das agências INSS nas cidades de Marabá e Ourilândia do norte. Ele supostamente ameaçou de morte e de danos patrimoniais os próprios superiores.

Por conta disso, foram representados medidas cautelares contra o investigado, assim como o mandado de busca e apreensão.

A Justiça determinou a proibição de acesso às agências do INSS; proibição de se aproximar das pessoas que ameaçou; a suspensão da função pública, dentre outras. Caso ele descumpra as determinações, será decretada a prisão do suspeito.

O servidor responde a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), estava afastado de suas funções e assinou intimação de ciência das determinações da Justiça.

A pena do crime dano qualificado pode chegar a três anos de prisão e multa, enquanto a de ameaça pode chegar de até seis meses.