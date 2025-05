PF cumpre 48 mandados em nove estados durante operação contra fraudes fundiárias no Pará

A Polícia Federal cumpriu 48 mandados de prisão e busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (21/05), durante a Operação Imperium Fictum - que visa o combate a fraudes fundiárias no Pará. A ação busca reprimir organizações criminosas especializadas em atividades ilegais como grilagem de terras públicas da União e lavagem de capitais no território paraense.

A ação resultou no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará. Os mandados foram cumpridos no Pará e nos estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

As medidas judiciais visam desarticular a estrutura financeira da organização criminosa, preservar o patrimônio público e salvaguardar a integridade do sistema registral fundiário. Os investigados poderão responder, entre outros, pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro nacional.