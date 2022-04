PF apreende balsa de garimpeiros que invadiram território indígena Xipaia, no Pará

Uma operação realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apreendeu a balsa de garimpeiros que invadiram o território indígena Xipaia, localizado a 400 km da cidade de Altamira, região sudeste do Pará, e que possui cerca de 179 mil hectares de extensão. As aldeias localizadas em sua zona de abrangência abrigam cerca de 200 pessoas.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão federal, após receber denúncia de uma entrada ilegal por meio fluvial de supostos garimpeiros nas terras Xipaia, o trabalho de vigilância na região foi intensificado ainda na madrugada de sexta-feira (15). Com a suspeita de que os garimpeiros estariam armados, homens da Força Nacional e da Polícia Federal –entidades que atuam na Amazônia permanentemente – foram deslocados por via aérea até a aldeia Karimã para reforçar a segurança da tribo.

A ação contou com a atuação de representantes da Funai do ICMBio) e Ibama. A balsa de garimpeiros foi encontrada no sábado, um dia após o início da operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que busca tanto proteger tanto os moradores da região como a reserva contra crimes ambientais e exploração ilegal de recursos minerais.

“A apreensão se deu com a atuação das equipes da ‘Operação Guardiões do Bioma’, que faz um trabalho ostensivo de fiscalização em terras indígenas pela Amazônia”, declarou o Chefe do Serviço de Repressão a Crimes Contra Comunidades Indígenas, Paulo Teixeira, delegado da Polícia Federal (PF).

Segundo ele, houve muita dificuldade para localizar a balsa, que não podia ser vista com facilidade do alto por helicópteros. “Foi necessário fazer varreduras com lanchas pelos afluentes do rio Iriri, e por isso é uma vitória termos feito o achado em praticamente um dia”.

A embarcação foi descoberta pela manhã, atracada em um lugar conhecido como Riozinho do Anfrísio, na zona rural do município de Altamira. Cinco adultos e dois adolescentes estavam a bordo. Os menores foram apreendidos e estão sob cuidados da Justiça. As demais pessoas prestaram esclarecimentos na delegacia da Polícia Federal, na cidade de Itaituba.

O delegado Teixeira informou que a balsa apreendida não será destruída. "Nós vamos adotar os procedimentos legais para que o equipamento seja destinado a ações de fiscalização ambiental do ICMBio”, ressaltou.

A “Operação Guardiões do Bioma”, lançada em março último, consiste na ação coordenada de agentes da PF, Força Nacional de Segurança Pública, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Funai. Também participam o Ibama, a Secretaria de Operações Integradas (Seopi), entre outras entidades.

Entenda o caso

Indígenas da aldeia Karimãa, do território Xipaya, em Altamira, no sudoeste do Pará, denunciaram por redes sociais a presença de garimpeiros na terra indígena. A invasão teria começado na noite de quinta-feira (14). A denúncia foi feita pela cacica Juma Xipaya, no Instagram.