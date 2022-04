Xipaia: Órgãos de segurança atuam para reprimir atentados contra indígenas

A Polícia Federal informou, na tarde desta sexta-feira (15), que a corporação, juntamente com o ICMBio, a Força Nacional, o Ibama e a Funai, órgãos que mantém trabalhos ostensivos na região de Itaituba, Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, no estado do Pará, no contexto da operação Guardiões do Bioma, estão em ação para reprimir qualquer atentado aos direitos da comunidade indígena Xipaia e infrações a crime ambientais.

“Para evitar que haja confronto entre indígenas e garimpeiros, em razão dos possíveis crimes de extração ilegal de minérios na região da Reserva Extrativista do Iriri e possíveis crimes contra a comunidade indígena Xipaia, houve o reforço da segurança e da fiscalização no local”, diz a nota.

Segundo a PF, equipe da Força Nacional que fazia segurança de uma fiscalização do ICMBio na Reserva Extrativista do Iriri, que fica próxima à Terra Indígena Xipaia, já está no local. “Em paralelo, outras equipes da Força Nacional e da Polícia Federal em Itaituba estão em deslocamento, com apoio da Funai, para a mesma região, de forma a reforçar a segurança e combater o garimpo ilegal na Resex do Iriri e na Terra Indígena Xipaia”, finaliza.

Entenda o caso

Indígenas da aldeia Karimãa, do território Xipaya, em Altamira, no sudoeste do Pará, denunciaram por redes sociais a presença de garimpeiros na terra indígena. A invasão se deu no começo da noite desta quinta-feira (14). A denúncia foi feita pela cacica Juma Xipaya, no Instagram. Veja:

A área indígena tem aproximadamente 178,9 mil hectares.