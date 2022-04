MPF no Pará pede ação da Força Nacional contra invasão de garimpeiros em terra indígena Xipaya

O Ministério Público Federal no Pará (MPF) confirmou nesta sexta-feira (15) que acionou a Funai, o Ibama, o ICMBio e também a Polícia Militar do Pará, a Polícia Federal e a Força Nacional para que medidas sejam tomadas contra uma invasão registrada na Terra Indígena Xipaya, na região do Médio Xingu, no município de Altamira, no sudoeste do Pará.

A área indígena tem aproximadamente 178,9 mil hectares. O MPF disse ainda que acompanha o caso.

"Sobre a invasão da Terra Indígena Xipaya, na região do médio Xingu, o MPF está acompanhando a situação e acionou ontem mesmo os órgãos de fiscalização e segurança. Funai, Ibama, PF, PM, Força Nacional e ICMBio foram informados para tomarem as medidas necessárias", publicou o MPF em suas redes sociais.

Invasão começou quinta, com ameaças



Indígenas da aldeia Karimãa, do território Xipaya, em Altamira, no sudoeste do Pará, denunciaram por redes sociais a presença de garimpeiros na terra indígena. A invasão se deu no começo da noite desta quinta-feira (14). A denúncia foi feita pela cacica Juma Xipaya, no Instagram. Veja:

De acordo com os indígenas, os garimpeiros também vêm fazendo ameaças aos guerreiros da comunidade. A cacica diz ainda que os invasores hostilizaram seu pai e o ameaçaram de morte.

A cacica denunciou invasões em rede social: "ameaçaram meu pai" (acervo pessoal / Instagram)

"Podem matar meu pai, podem matar meus irmãos, podem matar meus parentes. A gente está com medo. Nos ajudem. É um pedido de socorro", disse chorando a indígena, em uma mensagem postada em suas redes.

A cacica já havia pedido ajuda também à Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Ministério Público Federal.