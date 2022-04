Indígenas Xipaya, de Altamira, denunciam garimpeiros por invasão de terras e ameaças e pedem ajuda

Indígenas da aldeia Karimãa, do território Xipaya, em Altamira, no sudoeste do Pará, denunciaram, por meio das redes sociais, que garimpeiros haviam invadido a região que pertence às comunidades tradicionais da localidade. A invasão teria acontecido no começo da noite desta quinta-feira, 15. A denúncia foi feita pela cacica Juma Xipaya, no Instagram.



De acordo com os indígenas, os garimpeiros também fizeram ameaças aos guerreiros da comunidade. No vídeo, a cacica, muito nervosa, conta que os garimpeiros hostilizaram seu pai e o ameaçam de morte. "Podem matar meu pai, podem matar meus irmãos, podem matar meus parentes. A gente está com medo. Nos ajudem. É um pedido de socorro", disse, chorando, a indígena.

A cacica informou que pediu ajuda da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Ministério Público.

Novas informações em breve.