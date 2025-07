Pescadores encontraram corpo de homem boiando na costa do Marajó

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na costa do Marajó por pescadores na segunda-feira (21/7) e foi levado até o município de Soure. As polícias Militar e Civil foram acionadas, e o cadáver foi removido e sepultado ainda durante a noite. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o portal Notícia Marajó, ao encontrarem o corpo já em estado avançado de decomposição, os pescadores fizeram a remoção até um trapiche do município. Em seguida, as polícias Civil e Militar foram acionadas. Uma equipe do hospital municipal também foi até o local.

VEJA MAIS

Os profissionais de saúde realizaram uma análise preliminar do cadáver, que depois foi removido por uma equipe da funerária. Como não havia qualquer identificação ou reconhecimento por parte de familiares ou conhecidos, o corpo foi sepultado como indigente no Cemitério Municipal São Nicolau, em Soure, ainda conforme o Notícia Marajó.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à PC e aguarda retorno.