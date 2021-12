Pescadores encontram última vítima de naufrágio que matou quatro da mesma família no Marajó

No começo da manhã deste sábado, 11, foi encontrado o corpo de Adriane Sena Barbosa, de 13 anos, quarta e última vítima a ser localizada após o naufrágio que vitimou a família de sete pessoas Santa Cruz do Arari, na última quinta-feira, 09. Três pessoas - o pai e dois filhos - conseguiram sobrevivente ao acidente aquático, mas a mãe e as três filhas foram localizadas apenas após operações de buscas, já sem vida.

Segundo o 18º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Salvaterra e Prefeitura de Santa Cruz, o corpo de Adriane foi achado em uma região afastada do local do naufrágio, por volta das 5h. Foram pescadores que localizaram a vítima, e uma unidade dos bombeiros já se desloca para ajudar na remoção do cadáver. Com isso, as buscas foram encerradas.

O caso

O naufrágio aconteceu no Rio Arari, na região da Vila de Jenipapo, por volta de 19h de quinta-feira, próximo ao cais da Fazenda Menino Jesus. Pai da família, Léo Hélio Cuimã conseguiu nadar até a margem, salvando os filhos Lorran Eduardo Barbosa e Léo Hélio Araújo Cuimã Filho. A mãe, Risolene Sena Barbosa, foi encontrada morta horas depois, por volta de 1h de sexta-feira, 10. Uma das filhas, Jadiane Sena Barbosa, de 15 anos, foi encontrada sem por volta das 7h da manhã, e à tarde, a pequena Lorrana Heloá Sena Barbosa, de dois anos, também ingressou na lista de vítimas na tragédia.