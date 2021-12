Família é vítima de naufrágio no Marajó; dois corpos foram encontrados e buscas continuam

Moradores de Santa Cruz do Ararí, na parte ocidental do Arquipélago do Marajó, acompanham com apreensão os desdobramentos sobre um naufrágio que ocorreu no Rio Arari, na noite da última quinta-feira, (09). Sete membros de uma mesma família foram vítimas do acidente aquático, sendo que o pai e dois filhos conseguiram se salvar. A mãe foi encontrada morta ainda de madrugada.

Mãe foi encontrada morta ainda de madrugada (Reprodução / Redes sociais)

Uma das filhas foi achada no começo da manhã de hoje (10). As buscas seguem para tentar localizar as outras duas filhas do casal.

Uma das filhas também foi encontrada sem vida (Reprodução / Redes sociais)

Segundo o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Soure, por volta das 21h, a unidade foi informada pela prefeitura de Santa Cruz de que, às proximidades da Fazenda Menino Jesus, havia ocorrido um naufrágio, com vítimas. A guarnição de imediato deslocou-se ao local e constatou que a informação era verdadeira.

Os policiais conseguiram apurar que a família estava em uma pequena embarcação a motor, popularmente chamada de "rabudo", quando já em frente à fazenda, o leme se desprendeu, o que fez o barco ficar sem controle e naufragar.

Léo Hélio Cuimã é o pai da família que conseguiu nadar até a margem, salvando os filhos Lorran Eduardo Barbosa e Léo hélio Araújo Cuimã Filho. O corpo da esposa de Hélio, Risolene Sena Barbosa, foi achado na madrugada desta sexta-feira, 10, por volta de 1h.

Segundo a Prefeitura de Santa Cruz do Arari, o corpo de Jadiane Sena Barbosa, de 15 anos, foi encontrado no começo da manhã, já por volta das 7h. Lorrana Heloá Sena Barbosa e Adriane Sena Barbosa permanecem desaparecidas, com idades de 02 e 13 anos. A guarnição da PM permanece no local acompanhando as buscas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou equipes do 18º Grupamento (GBM) de Salvaterra, com o apoio de mergulhadores e do Grupamento Marítimo Fluvial, realizam buscas na região.