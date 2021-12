Corpo de menina de dois anos é encontrado após naufrágio no Marajó

O corpo de uma criança de dois anos, vítima de um naufrágio que ocorreu no Rio Arari, na região da Vila de Jenipapo, foi localizado na tarde desta sexta-feira (10), por volta das 16h40, pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Soure. O acidente vitimou sete pessoas de uma mesma família. Três morreram: a mãe e as duas filhas. O pai e outros dois filhos conseguiram sobreviver. Uma adolescente de 13 anos segue desaparecida. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Santa Cruz do Arari.

O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (9), nas proximidades da fazenda Menino Jesus. A mãe, Risolene Sena Barbosa, foi encontrada morta ainda de madrugada. Uma das filhas, Jadiane Sena Barbosa, de 15 anos, foi encontrada sem vida horas depois, por volta das 7h da manhã. À tarde, a pequena Lorrana Heloá Sena Barbosa, de dois anos, também ingressou na lista de vítima na tragédia.

Pai da família, Léo Hélio Cuimã conseguiu nadar até a margem, salvando os filhos Lorran Eduardo Barbosa e Léo Hélio Araújo Cuimã Filho. Adriane Sena Barbosa, de 13 anos, segue desaparecida. Ainda conforme a Polícia Militar, as buscas continuam.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que equipes do 18º Grupamento (GBM) de Salvaterra, com o apoio de mergulhadores e do Grupamento Marítimo Fluvial, realizavam as buscas na região.

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), também se manifestou por meio de um comunicado, em que esclareceu que "uma equipe de inspeção naval será encaminhada ao local e será instaurado um inquérito administrativo para apurar possíveis causas e responsáveis pelo acidente".