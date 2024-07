Pescadores de Bragança são resgatados após cinco dias à deriva na costa de Curuçá

Dez pescadores do município de Bragança foram resgatados na manhã de terça-feira (9), após passarem cinco dias à deriva na Ponta do Espadarte, em frente à Praia da Romana, na costa de Curuçá, município do nordeste paraense. O local, conhecido pela existência de um navio naufragado e pela abundância em espécies de peixes, é frequentemente visitado por pescadores.

Os pescadores foram surpreendidos por uma forte maresia que causou o naufrágio de sua embarcação. Apesar do incidente, conseguiram se apoiar no casco do barco, que permaneceu boiando. Sem qualquer meio de comunicação, passaram cinco dias esperando por ajuda, enfrentando fome e sede.

Na manhã de terça-feira (9), uma outra embarcação de pescadores avistou os homens à deriva e alertou a Polícia Militar de Curuçá, que realizou o resgate dos pescadores. Eles foram encontrados bastante debilitados devido à falta de alimentos e água doce, o que provocou sinais de desidratação.

Os pescadores foram levados para a Vila do Abade, em Curuçá, onde receberam os cuidados necessários e se recuperaram do trauma. Apesar do susto, todos passam bem.