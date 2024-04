Interpol ajuda polícia brasileira na identificação de corpos encontrados em barco no Pará

A Polícia Federal informou na quarta-feira (24) que mantém contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, para identificar os nove corpos encontrados dentro de uma embarcação à deriva na região do Salgado paraense. A suspeita da PF é de que as vítimas sejam migrantes do continente africano, mais precisamente da região da Mauritânia e Mali.

Pertences encontrados junto com os corpos foram submetidos a uma perícia detalhada no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília, para auxiliar no processo investigativo.

Enquanto esse procedimento é realizado, os corpos serão enterrados nesta quinta-feira (25), às 10h, no Cemitério São Jorge, localizado no bairro da Marambaia, em Belém.

O procedimento é de inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias, possa ser exumado e sepultado em outro local.

"Os nove corpos encontrados em barco africano à deriva serão enterrados em cerimônia laica, promovida pelas instituições que participaram do resgate. O procedimento é de inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias, possa ser exumado e sepultado em outro local. Até o momento, nenhuma vítima foi identificada. A Polícia Federal mantém contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, enquanto a perícia é feita no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília", comunicou a PF na quarta-feira (24).

Instituições que participaram do resgate da embarcação estarão presentes na cerimônia: CICV, OIM, ACNUR, Polícia Federal, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, GRAESP, Guarda Municipal de Bragança, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil de Bragança e Defesa Civil do Estado do Pará.