Perseguição termina com mulher ferida após coronhada na cabeça e viatura da PM alvejada, em Belém

Uma perseguição policial terminou com uma mulher ferida e uma viatura do Batalhão Especial Penitenciário (BEP) alvejada por tiros, na noite desta segunda-feira (3), em Belém. A ação teve início na TV Mauriti com a Senador Lemos e terminou nas proximidades do Canal do Galo.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando percebeu uma mulher dentro de um carro pedindo socorro. A vítima, uma mulher de 47 anos, estava em um veículo modelo Gol, de cor preto, que pertenceria aos criminosos. Ela relatou que havia sido rendida e mantida sob ameaça por pelo menos três homens armados.

Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra os policiais e conseguiram escapar em direção desconhecida. A mulher foi atingida por coronhadas e apresentava ferimentos na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento no local e a encaminhou ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM 14 de Março). Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo familiares que estiveram no local, a mulher já tem passagem pela polícia, embora o crime cometido por ela não tenha sido detalhado.

Conforme informações apuradas com pare​ntes e policiais, a mulher trabalha como vendedora de uma marca de cosméticos e teria ido até um endereço no bairro do Barreiro para realizar uma venda. No local, ela foi abordada por um suspeito e, logo depois, outros dois criminosos chegaram. O trio teria feito uma ligação telefônica, durante a qual uma pessoa teria ordenado que a mulher fosse morta, sob a alegação de que ela estaria repassando informações sobre a rotina de criminosos do Barreiro para a polícia.

Em depoimento, a mulher contou que os homens diziam que a levariam para a estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, onde pretendiam executá-la. Ela afirmou ainda que, em um momento de descuido dos agressores, conseguiu fazer sinal para uma viatura da PM, o que deu início à perseguição. Houve troca de tiros.

O carro usado pelos suspeitos, no qual a vítima estava, ficou com as marcas dos disparos, assim como a viatura do BEP, que teve o para-brisa atingido. O veículo foi levado à Seccional da Sacramenta, onde o caso foi registrado.

Segundo a polícia, levantamentos estão sendo realizados para verificar se o automóvel possui registro de furto ou roubo. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os suspeitos envolvidos na ação criminosa.