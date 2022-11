Perigo na Transamazônica: bandidos aproveitam precariedade de ponte para praticar roubos

Passageiros de ônibus que viajavam no trecho entre os municípios de Uruará e Placas, no Pará, viveram momentos de pânico durante a noite de sexta-feira (25) e a madrugada deste sábado (26). As informações são do jornal O Impacto.

As primeiras apurações indicam que os assaltantes ficaram à espreita em uma ponte de madeira com a estrutura comprometida aguardando a passagem de veículos no local para praticar roubos. “Ficaram numa ponte meio se soltando, aproveitando o cuidado dos carros para passar devagar e assaltar”, contou um passageiro que preferiu não se identificar.

Os motoristas de carros e ônibus foram avisados sobre o perigo e começaram a se esconder nos travessões. Algumas pessoas que viajavam de Altamira para Santarém, para participar do Círio de Nossa Senhora da Conceição, passaram a noite escondidos dentro dos transportes coletivos.

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (26), as pontes estavam ainda mais danificadas, pois os assaltantes serraram e colocaram fogo na estrutura de madeira. “Ficamos aguardando para fazer o transbordo, que é passar a pé e pegar outro ônibus do outro lado”, concluiu outro passageiro.

VEJA TAMBÉM: