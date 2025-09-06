Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Pedreiro teria repassado informações a suspeitos que fizeram reféns no bairro de Nazaré, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram a casa após receberem a suposta informação de que havia cerca de R$ 90 mil em espécie no local

O Liberal
fonte

Munições foram encontradas no condomínio, assim como uma motocicleta abandonada, que a polícia constatou ter sido registrada falsamente como roubada para encobrir a participação do grupo. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Um pedreiro que trabalhava em obras em uma residência no bairro de Nazaré, em Belém, é apontado como o responsável por repassar informações a uma quadrilha sobre a existência de dinheiro e joias no imóvel. A denúncia levou ao roubo que terminou com reféns e perseguição policial na última quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram a casa após receberem a suposta informação de que havia cerca de R$ 90 mil em espécie no local. Durante a fuga, o grupo entrou em um condomínio vizinho, onde fez moradores reféns. Os assaltantes obrigaram uma das vítimas a sair acompanhada de cada um dos envolvidos em momentos distintos, utilizando roupas do marido dela para tentar despistar. A fuga foi feita em um veículo Renault Sandero Stepway, cor bege.

Na perseguição, um dos criminosos efetuou disparo de arma de fogo quando populares tentaram contê-lo. Munições foram encontradas no condomínio, assim como uma motocicleta abandonada, que a polícia constatou ter sido registrada falsamente como roubada para encobrir a participação do grupo.

Após diligências, os investigadores prenderam David Rodrigo Ramos da Silva, de 19 anos, no bairro do Bengui. Ele confessou o crime e delatou os comparsas, entre eles o pedreiro. Segundo informações repassadas por David à polícia, o pedreiro teria repassado informações ao grupo criminoso sobre o suposto valor em espécie que estaria guardado na casa, além de joias. De acordo com a polícia, apesar da expectativa dos criminosos, o grupo conseguiu levar apenas R$ 550 em espécie, R$ 400 via PIX e algumas joias pessoais.

As investigações apontam ainda que o jovem já esteve envolvido em outros roubos, incluindo assaltos a farmácias. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e dos demais integrantes da quadrilha.

