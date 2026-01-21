Pedreiro é executado a tiros em área próxima ao rio Itacaiúnas, em Marabá

Marcos Pontes Pereira foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (21), em um crime cercado de mistério ocorrido na rua do Arame, no bairro Novo Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará. O corpo da vítima, que trabalhava como pedreiro, foi encontrado por volta das 18h, em uma área próxima ao rio Itacaiúnas. Até o momento, a motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop) e, ao chegar ao local, encontrou Marcos já sem vida. Segundo o sargento Fábio Holanda, do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), a esposa da vítima estava na cena do crime e informou aos policiais que o marido possuía uma extensa ficha criminal e se envolvia com frequência em brigas com outros criminosos da região.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, um detalhe que chamou a atenção dos policiais foi uma faixa de pano amarrada na cabeça de Marcos. De acordo com informações preliminares repassadas pela esposa da vítima, o tecido poderia estar relacionado às constantes brigas em que o rapaz se envolvia. A polícia, no entanto, ainda não confirmou se há ligação direta entre a faixa e a dinâmica da execução.

No local do crime, prevaleceu a chamada “lei do silêncio”. Nenhum outro morador da área quis comentar o ocorrido ou repassar informações que pudessem ajudar na elucidação do caso.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, que já deu início às investigações para apurar as circunstâncias da execução. A equipe da Polícia Científica removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O trabalho da perícia será fundamental para esclarecer a dinâmica e causa da morte do rapaz.