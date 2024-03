PC prende suspeito por estupro e pornografia infantil em Tailândia

Um homem, identificado como Kilmerson Muniz Morais, foi preso suspeito de armazenar conteúdo de ponografia infantil e estupro de vulnerável em Tailândia, nordeste paraense, na última sexta-feira (22). Ele além de armazenar os conteúdos adultos envolvendo crianças e adolescentes, também realizava os registros. A prisão dele ocorreu por meio da operação Anjos da Guarda, deflagrada pela Polícia Civil do Pará.

As primeiras informações sobre o caso são de que Kilmerson foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela Comarca de Tailândia, a partir de investigações.

Com o suspeito, foram encontrados um celular com conteúdos pornográficos gravados pelo próprio suspeito, caderno com anotações de sites que compartilhavam pornografia infantil, objetos usados nos abusos sexuais e uma caixa de comprimidos tarja preta, que seria usado por Muniz para dopar as vítimas.

Kilmerson foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no Hospital Geral do município, e em seguida, conduzido à unidade policial. A equipe de reportagem do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso.

As informações são do Portal Tailândia.