PF prende suspeito de vender imagens de abuso sexual infantil

A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens durante a operação Hänsel und Gretel (João e Maria, traduzidos do alemão), de combate ao abuso sexual infanto-juvenil, nesta quarta-feira (31). A ação partiu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão a um suspeito de comercializar imagens de abuso sexual infanto-juvenil em Floresta do Araguaia, no sudeste paraense.

O alvo principal da ação foi preso em flagrante e com ele foi apreendido um celular com imagens de pornografia infantil e vários chips telefônicos. Segundo a Polícia Federal, após receber o pagamento via pix, o investigado teria compartilhado, via aplicativos de mensagens, mais de​ 30 mil mídias de abuso sexual infantil, necrofilia, incesto e zoofilia.

O segundo alvo da ação foi o pai do suspeito, preso pela posse irregular de um revólver calibre 38 com munições de uso restrito, que também foram apreendidas. Esse flagrante foi encaminhado à Polícia Civil. Apesar de também ter sido conduzido à delegacia, a investigação aponta que o homem, que é funcionário de uma empresa de segurança, não sabia das atividades criminosas do filho na internet.

O nome da operação, Hänsel und Gretel, faz referência à lenda alemã que inspirou a criação do conto João e Maria, compilado pelos irmãos Grimm.