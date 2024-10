PC prende suspeito de participar do atentado ao prefeito de Santo Antônio do Tauá

Um suspeito de envolvimento no atentado ao prefeito de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (23/10). Conforme as informações policiais, a ação ocorreu durante a operação “Tauá Segura”, deflagrada no município de Benevides, onde o investigado estava escondido. A captura foi realizada em cumprimento a dois mandados de prisão, um por sentença condenatória e outro por evasão.

Ainda conforme a PC, o suspeito estaria envolvido em crimes de tráfico de drogas, roubo, ameaça e extorsão. O homem também seria considerado de alta periculosidade, apontado como membro da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em Santo Antônio do Tauá.

De acordo com as investigações, o suspeito ocupava um papel de destaque na facção, conhecido como ‘Torre’, sendo responsável por orquestrar crimes como tráfico de drogas, roubos, ameaças e extorsões a empresários e comerciantes da região. Além disso, ele orientava outros membros da facção na execução dessas atividades ilícitas.

Atentado

As investigações ainda apontam que o suspeito estaria envolvido em uma tentativa de homicídio ocorrida em 17 de setembro deste ano, em Santo Antônio do Tauá. A vítima foi Rodrigo Amorim, então candidato à prefeitura da cidade.

A operação “Tauá Segura” foi deflagrada de forma integrada pelas equipes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI Castanhal), Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Seccional Urbana de Castanhal, Delegacia de Homicídios de Castanhal e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.