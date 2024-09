PC investiga tentativa de homicídio contra candidato à prefeitura de Santo Antônio do Tauá

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio a tiros cometida contra Rodrigo Amorim (MDB), de 32 anos, candidato à prefeitura de Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará. O crime aconteceu na noite de terça-feira (17/9), na Rua Santo Estevão com a Magalhães Barata, no bairro do Branco.

De acordo com o delegado Leandro Souza, responsável pela investigação do caso, Amorim estava dentro de um carro, que era dirigido pelo segurança dele, por volta das 20h. Dois homens em uma motocicleta e que tinham o rosto coberto por capacete, atiraram contra o automóvel.

“Foram três tiros disparados contra o carro. O segurança do candidato estava armado e reagiu. Nenhuma das vítimas ou dos suspeitos foram atingidos. O veículo em que a dupla envolvida estava não tinha placa. Seguimos atrás dos suspeitos”, disse Leandro. “Quando o ataque aconteceu, o Rodrigo ia visitar uma família, não se tratava de um comício”, acrescentou.

No local do atentado, o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) encontrou cápsulas de arma de fogo. Os tiros contra o carro onde estava Rodrigo atingiram a janela do passageiro e também a lataria do veículo.

As autoridades tentam localizar câmeras de segurança que possam ajudar a encontrar alguma pista da dupla envolvida na tentativa de homicídio. O 12º BPM e a PC continuam em busca de localizar os suspeitos. Em nota, a Polícia Civil informou "equipes da superintendência de Castanhal e delegacia de Santo Antônio do Tauá apuram a tentativa de homicídio". Além disso, perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.