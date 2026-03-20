PC prende mulher que tentava abrir conta bancária com documento falso em Belém

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil na quinta-feira (19/3), em Belém, pelo crime de uso de documento falso. A equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF) foi informada sobre a suspeita de que estaria utilizando documento falso para abertura de conta bancária.

Para apurar a denúncia, os agentes compareceram à agência localizada no bairro de São Brás, onde monitoraram a situação. Segundo a PC, enquanto saía da agência bancária, a suspeita foi abordada pelos policiais, que constataram que ela portava e fazia uso de documento de identidade falso em nome de terceira pessoa.

A perícia papiloscópica e levantamentos realizados em bancos de dados oficiais revelaram que o documento apresentado continha impressões digitais e a fotografia da suspeita, mas com dados pessoais de outra pessoa real. Além dos documentos, um aparelho celular foi apreendido, o que poderá subsidiar o aprofundamento das investigações quanto à eventual participação de outros envolvidos no crime.

A mulher foi conduzida para a unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.