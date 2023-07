PC prende investigado por estuprar afilhada de 8 anos e adolescente em Barcarena

Um homem foi preso preventivamente, na tarde da terça-feira (25), suspeito de estuprar uma adolescente de 17 e uma criança de 8 anos, de quem é padrinho. Além disso, segundo a Polícia Civil, ele também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A Vara Criminal da Comarca de Barcarena expediu, na última segunda-feira (24), um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. As determinações judiciais foram cumpridas dois dias depois da expedição, já nesta terça (25), pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da cidade. O suspeito foi detido no local de trabalho.

Testemunhas relataram à polícia que o investigado costumava portar arma de fogo e escondê-la dentro de seu carro, um Fiat Argo. A PC realizou buscas dentro do automóvel e achou um revólver .38 e duas munições intactas de mesmo calibre. Na casa dele, agentes apreenderam mais três munições do mesmo tipo e um celular.

O investigado foi conduzido à Deaca de Barcarena para realização dos procedimentos e está à disposição da Justiça.