PC prende homem suspeito de promover rinha de galos em Vigia

Um homem foi preso pela Polícia Civil neste sábado (13/9) em Vigia de Nazaré, nordeste do Pará, pelo crime de maus-tratos a animais. De acordo com as autoridades, ele é suspeito de promover rinha de galos.

Além da PC, a ação contou com a participação da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA). De acordo com a OAB-PA, proprietário do viveiro clandestino foi detido e levado até a delegacia. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.

No Instagram, a CDDA ressaltou que essa prática “fere a Constituição Federal e a Lei Ambiental, pois é imposta aos animais atos cruéis, confinamento, recebimento de injeções fora da orientação médica veterinária, onde muito desses animais vão a óbito”.

Punição

A legislação brasileira estabelece pena de três meses a um ano e multa para quem praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.