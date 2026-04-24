PC prende homem suspeito de prometer alugar equipamentos eletrônicos e calotear produtos no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (23/4), em Muaná, no Marajó, suspeito de calotear equipamentos de som, notebooks e outros eletrônicos de forma reiterada. Segundo a PC, uma das vítimas teve o prejuízo de aproximadamente R$ 9 mil.

As investigações apontaram que o suspeito, utilizando-se de ardil para obter vantagem ilícita, aproximava-se das vítimas sob o pretexto de alugar bens de valor, e dizia que iria pagar depois. Porém, após tomar posse dos produtos, ele não realizava o pagamento e nem devolvia os objetos.

De acordo com a polícia, o homem tem passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime, o que demonstra padrão de comportamento voltado à prática de fraudes. Além disso, as autoridades relataram que ele já havia sido preso em outros municípios, o que demonstra o risco de fuga e de sua localização.

Para encontrá-lo, a equipe da Delegacia de Muaná monitorou e encontrou o suspeito. Conforme a Polícia Civil, a prisão dele tem como objetivo garantir a ordem pública, interromper a prática criminosa e prevenir novas vítimas. O investigado encontra-se à disposição da Justiça para responder pelo crime de estelionato.