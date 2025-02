PC prende homem suspeito de agredir e arrancar parte da orelha da esposa em Pacajá

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil na terça-feira (11/2), em Pacajá, sudoeste do Pará, suspeito de agredir a própria esposa com chutes e socos. A vítima sofreu ferimentos graves e, inclusive, perdeu um pedaço de uma das orelhas.

Segundo o portal Confirma Notícia, um familiar fez a denúncia do crime e a delegacia do município começou a investigar o caso. A companheira do suspeito confirmou as agressões, que foram asseguradas pelo laudo pericial. A partir da gravidade do crime e do perigo à vítima, a PC representou pela prisão preventiva do homem, ainda de acordo com o Confirma Notícia.

A Justiça do Pará expediu o mandado e os policiais começaram as buscas pelo suspeito. Após a localização, o suspeito foi preso e colocado à disposição do Poder Judiciário. Ele deverá responder pelo crime de violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha.