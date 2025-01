Homem é preso por agredir a companheira em Santarém

Cleidson Amaral Pedrosa, de 23 anos, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (10) sob a suspeita de agredir fisicamente sua companheira, Marciane da Silva Figueiredo, na residência do casal, localizada na Comunidade de Santa Maria, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, encontrou Cleidson dentro da casa. Ele confessou ter agredido a vítima, mas não explicou o motivo da discussão que antecedeu as agressões. Cleidson foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para os procedimentos legais.

Enquanto isso, Marciane, que estava sendo transportada para o hospital em um carro particular, foi interceptada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Os profissionais de saúde prestaram os primeiros socorros e a encaminharam ao Pronto Socorro Municipal (PSM).

Marciane estava consciente, mas apresentava fortes dores na cabeça. Testemunhas relataram que Cleidson teria desferido socos no rosto da mulher e pressionado sua cabeça contra a parede durante a agressão.

O caso segue em investigação pela Deam, e Cleidson permanece à disposição da Justiça. Marciane está em recuperação e aguarda novos exames para avaliar a gravidade das lesões.