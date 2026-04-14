PC prende ex-secretário de Cultura de Vigia por suspeita de estuprar menino de 11 anos

Rui Leal, ex-secretário de Cultura do município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a PC, o pai da vítima, um menino de 11 anos de idade, denunciou que a criança estaria sendo vítima de reiterados atos de violência sexual, os quais estavam sendo praticados pelo suspeito. A prisão ocorreu no último domingo (12/4), mas só foi divulgada nesta terça-feira (14/4).

Segundo a polícia, a denúncia foi ratificada pela escuta especializada da vítima, a qual confirmou a narrativa inicial, indicando que o suspeito sempre praticava o crime enquanto estava sozinho com a vítima.

Com isso, a equipe policial realizou diligências com o objetivo de localizar o investigado. Ao ser encontrado, Rui recebeu voz de prisão em flagrante. O conduzido foi apresentado na Delegacia de Vigia para adoção das medidas legais cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece pena de 10 a 18 anos de reclusão e multa para quem tiver “conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”. A punição é aplicada independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou se ocorrer gravidez resultante do crime.