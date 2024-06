PC prende 2 suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio a vereador de Nova Ipixuna do Pará

A Polícia Civil do Pará informou que 2 suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra o vereador Regis Santana, do município de Ipixuna do Pará, foram presos temporariamente nesta quinta-feira (13/06). Conforme a PC, 2 mandados de busca domiciliar também foram cumpridos na residência dos investigados.

“Demais informações sobre o caso estão sob sigilo para não atrapalhar o trabalho investigativo realizado pela delegacia de Nova Ipixuna do Pará”, detalha nota da PC.

Segundo o relatório policial da operação Thamis, que cumpriu os dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (13/06), os suspeitos indiciados são o vereador Rodrigues de Barros Filho, mais conhecido como Joãozinho Barros, que seria o suposto mandante da tentativa de homicídio; e o investigado de ter sido contratado para a execução do atentado, identificado como Joildo de Sá. Ainda conforme o relatório policial, na casa do vereador Joãozinho Barros também foi apreendida uma arma de fogo sem registro, munições, celulares e aparelhos eletrônicos. Nada foi encontrado na casa de Joildo.

Investigação

Conforme o advogado Berg Teixeira, que faz a defesa do vereador Regis Santana, o crime ocorreu na manhã do dia 13 de abril deste ano. No relatório policial do dia da tentativa de homicídio consta que Regis Santana deu entrada no hospital municipal de Nova Ipixuna após sofrer um atentado. A vítima foi baleada de raspão na cabeça, dois disparos atingiram o braço e um a perna.

Berg Teixeira afirma que uma terceira pessoa pode estar envolvida no crime, por ajudar na fuga do executor após o baleamento do vereador Regis Santana. “Esse terceiro envolvido ainda está sendo investigado. O inquérito ainda está em segredo de justiça. Os polícias trabalham com outras linhas de investigação mas, nesse caso, a prisão dos suspeitos foi preventiva pois a autoridade policial identificou elementos que substanciam a prisão”, informou.

Conforme o advogado de defesa, a vítima ainda tem receio de ser morta. “Atualmente o Regis Santana teve pela própria vida. Ele está muito abalado e passa por problemas psicológicos. Para poder andar pelo município, Regis tem proteção policial do Estado”, relata Berg Teixeira.

Na tarde desta quinta-feira (13/06) será realizada uma coletiva de imprensa no município de Nova Ipixuna, com a presença do vereador Regis Santana e do advogado Berg Teixeira, para tratarem sobre o caso e as investigações.

A reportagem tentou contato com a defesa do vereador Joãozinho Barros e de Joildo de Sá, mas não os localizou. O espaço segue aberto para a resposta das defesas dos suspeitos.