Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC investiga criança de 7 anos encontrada morta dentro de rabeta em Breu Branco

O corpo foi localizado no sábado (6) e apresentava marcas roxas no pescoço

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo / O Liberal)

A morte de uma menina de sete anos, identificada como Thielen Pantoja dos Santos, está sendo investigada pela Polícia Civil. Ela foi encontrada sem vida dentro de uma rabeta em Breu Branco, no sudeste do Pará, no sábado (6). As informações iniciais são de que a criança apresentava marcas roxas na região do pescoço. Inicialmente, o caso está sendo tratado como homicídio.

O corpo de Thielen foi encaminhado ainda na noite de sábado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A investigação começou após a Delegacia de Breu Branco, município vizinho, informar sobre a criança que havia sido localizada morta em uma canoa que seguia em direção ao posto pesqueiro do Km 11. A pequena embarcação era conduzida por um homem e uma mulher que se identificaram como pai e avó da vítima.

As pessoas relataram que teriam saído de uma ilha conhecida como Pontal, que fica às margens da represa da Hidrelétrica de Tucuruí. Uma equipe policial foi ao local e encontrou a menina dentro da embarcação. O pai e a avó foram levados à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Segundo o Portal Correio de Carajás, as informações iniciais são de que o corpo apresentava marcas roxas no pescoço, que serão analisadas. O IML foi acionado para realizar a perícia. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

investigação policial
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

PC investiga criança de 7 anos encontrada morta dentro de rabeta em Breu Branco

O corpo foi localizado no sábado (6) e apresentava marcas roxas no pescoço

08.09.25 13h59

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido pelo filho após dançar com a esposa dele em Moju

O suspeito ficou revoltado com a cena e partiu para cima do genitor, desferindo diversos socos no rosto

08.09.25 13h42

POLÍCIA

Mãe e filho morrem após se afogarem em tanque de peixes em Tailândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos

08.09.25 13h11

INVESTIGAÇÃO

Morador tem casa invadida por ‘piratas’ em comunidade ribeirinha de Cametá

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local

08.09.25 13h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Carro de passeio cai em buraco de obras no bairro do Marco, em Belém

O acidente foi registrado na noite de domingo (7) em uma área interditada da via

08.09.25 11h07

NAUFRÁGIO DE COTIJUBA

Naufrágio de Cotijuba: 3 anos da tragédia são relembrados com ato de familiares e vítimas em Belém

Ao todo, 23 pessoas morreram no dia 8 de agosto de 2022, quando a lancha que saiu de um porto clandestino no Marajó afundou

08.09.25 9h35

AFOGAMENTO

‘Lula’ morre afogado em rio de Capanema

O caso foi registrado na tarde de sábado (6), no São Cristóvão

07.09.25 16h57

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido pelo filho após dançar com a esposa dele em Moju

O suspeito ficou revoltado com a cena e partiu para cima do genitor, desferindo diversos socos no rosto

08.09.25 13h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda