PC investiga criança de 7 anos encontrada morta dentro de rabeta em Breu Branco
O corpo foi localizado no sábado (6) e apresentava marcas roxas no pescoço
A morte de uma menina de sete anos, identificada como Thielen Pantoja dos Santos, está sendo investigada pela Polícia Civil. Ela foi encontrada sem vida dentro de uma rabeta em Breu Branco, no sudeste do Pará, no sábado (6). As informações iniciais são de que a criança apresentava marcas roxas na região do pescoço. Inicialmente, o caso está sendo tratado como homicídio.
O corpo de Thielen foi encaminhado ainda na noite de sábado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A investigação começou após a Delegacia de Breu Branco, município vizinho, informar sobre a criança que havia sido localizada morta em uma canoa que seguia em direção ao posto pesqueiro do Km 11. A pequena embarcação era conduzida por um homem e uma mulher que se identificaram como pai e avó da vítima.
As pessoas relataram que teriam saído de uma ilha conhecida como Pontal, que fica às margens da represa da Hidrelétrica de Tucuruí. Uma equipe policial foi ao local e encontrou a menina dentro da embarcação. O pai e a avó foram levados à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Segundo o Portal Correio de Carajás, as informações iniciais são de que o corpo apresentava marcas roxas no pescoço, que serão analisadas. O IML foi acionado para realizar a perícia. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
